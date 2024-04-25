وزارة العمل تتابع برنامجًا تدريبيًا على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات بالوادي الجديد

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، تابعت تنفيذ الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة: التفصيل والخياطة، والتى استفاد منها 10 متدربات، وذلك بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرى اللواء صبيح، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتنفيذاً لخطة التدريب المهني للعام 2023 -2024 والتى يجرى تنفيذها بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة التابعة للمديرية، وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة، أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، إن تلك التدريبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل وطبقًا لظروف كل محافظة من أجل توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على البرامج المجانية من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة، أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري. وأكد استمرار تقديم البرامج المجانية للشباب والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.