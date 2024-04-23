رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل تخرج الدفعة 22 لكلية الطب البشري

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم حفل تخرج الدفعة 22 لكلية الطب البشري، دفعة الراحل الدكتور" أشرف خالد" وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

بحضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع ، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدارسات العليا، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة ونقيب أطباء بني سويف والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والعمداء السابقين ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والطلاب وأولياء الأمور .

وخلال كلمته وجه رئيس الجامعة التهنئة لأبنائه الطلاب وأولياء أمورهم مثمناً الجهد الذي بذلوه مع أبنائهم ، كما وجه تحية شكر وتقدير لكل من عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس لما قدموه من خبرة علمية وعملية للخريجين ، معرباُ عن سعادته بمشاركة في حفل تخرج أبنائه الطلاب الذين كرسوا جهودهم طوال العام الدراسي للمذاكرة وتحصيل العلم، وأعرب عن مدى فخره واعتزازه بما بذلوه من جهود ، مؤكداً ضرورة الالتزام بأخلاق المهنة ومواصلة العمل والدراسة للنهوض بالبحث العلمي في المجال الطبي ، و أن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم كل الدعم اللازم للطلاب في استكمال الدراسات العليا.

وأضاف أن كلية الطب تعد أهم الكليات لدورها العلمي والبحثي وأن لها دور عظيم في تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وأن جامعة بني سويف من الجامعات التي بها قطاع طبي متميز ومتكامل بكلياتها المتعددة مما يساهم في تحقيق رسالة الجامعة في هذا المجال المهم، كما دعا النقابة لتقديم مزيد من التسهيلات الاجتماعية للأطباء وخاصة الأطباء الجدد.

فيما أكد نقيب الأطباء أهمية مهنة الطب موجهاً الشكر لرئيس الجامعة والطلاب وأسرهم ، و أشار الدكتور عماد البنا إلى المسئولية التي تكون على عاتق الطبيب والتي تجعله يدرس ويتعلم بشكل مستمر حتى يواكب التغيرات السريعة في المجال الطبي، وأوضح الدكتور خالد الحديدي أن كلية الطب بالجامعة تمتلك مجموعة من الكوادر الطبية المتميزة على المستوي المحلي والدولي.

تجدر الإشارة ألي أن فعاليات الاحتفال شملت تكريم الدفعة لرئيس الجامعة وعميد الكلية ومدير المستشفيات الجامعية وعدد من القيادات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والعمداء السابقين كما تم تكريم الطلاب المتميزين ، كما شملت الفعاليات فقرة فنية متنوعة شملت أغنية خاصة للدفعة 22، وعرض فيلم وثائقي عن كلية الطب البشري.

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