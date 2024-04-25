بوابة مصر الشرقية.. أرض الديانات السماوية

فى الذكرى 42 لعودتها إلى الوطن سيناء.. من التحرير إلى البناء

على أرضها دارت معارك خالدة، وفوق رمالها سطر أبطال مصر بطولات أشبه بالأساطير.. إنها سيناء بوابة مصر الشرقية المتربعة على عرش قلب كل مصرى.

أرض سيناء بقعة طاهرة مباركة خالدة عبر الزمان، كل شبر بها مشى عليه نبى أو ولى وارتقى عليه شهيد، ويكفيها شرفا أنها البقعة الوحيدة فى الأرض التى تجلى الله تعالى فيها، وأقسم بها الله فى سورة التين.

سيناء التى نحتفل اليوم بالذكرى الـ42 لتحريرها وعودتها كاملة لأحضان مصر ليست مجرد قطعة من أرض الوطن ولكنها أكبر من ذلك بكثير، وتحريرها أكبر من كونه معركة عسكرية انتصر فيها جنود مصر البواسل على محتل سولت له نفسه أنه جيش لا يقهر، وأنه صاحب اليد الطولى فى الشرق الأوسط، فإذا بالجيش المصرى الباسل وجنود مصر الأبطال يقهرونه، ويمرغون أنفه فى أوحال خط بارليف الذى تصور أنه سيحمهيم من بركان الغضب المصرى.

تحررت سيناء بقوة السلاح فى أكتوبر 1973، واستكملنا تحرير أرضها بالمفاوضات وبالتحكيم حتى عادت كل ذرة رمال مصرية إلى أحضان الوطنى.

ومن التحرير إلى التنمية والعمران شهدت سيناء خلال السنوات الأخيرة مشروعات جعلتها على قمة خريطة العمران.

فى الملف التالى نرصد حكاية سيناء ن التحرير إلى العمران والبناء المتواصل حاليا فوق كل شبر من أرض الفيروز.

سيناء أرض مكرمة.. كرمها الله بعبور أنبيائه أرضها قاصدين وادى النيل، حتى أصبحت أرض الأنبياء ومعبر الديانات السماوية، فعبرها الخليل إبراهيم عليه السلام، وعاش فيها موسى بن عمران، وعاش وتربى فيها يوسف عليه السلام، وعبرها السيد المسيح والسيدة مريم، لذا كانت معبرا للعائلة المقدسة التى تحركت من بيت لحم إلى الخليل ثم بئر سبع حتى الوصول لسيناء عبر الطريق الساحلى، كما أن حركة الرهبنة فى القرن الثالث الميلادى بدأت من سيناء، ونشأت عدة مجتمعات رهبانية فى منطقة الجبل المقدس وهى منطقة سانت كاترين حالياً.

يقول الدكتور أحمد الطباخ - الباحث بالأزهر الشريف: «سيناء معبر الديانات السماوية بدءًا من أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام وأيضاً موسى الذى تلقى الشريعة على جبل موسى، كما شهدت الأحداث النورانية ووطأت أقدام المرسلين ترابها، فصارت الأرض المباركة التى باركها رب العالمين، فقد كلم الله موسى تكليما لتحل البركات على هذه الأرض، وتظل مباركة لما شهدته من أحداث عجيبة إبان بعثة سيدنا موسى عليه السلام، كما جاء ذكرها صريحة، حيث أقسم بها فى سورة الطور فهو اسم الجبل الذى كلم الله عليه موسى، وأقسم الله به تشريفا له وتكريما وتذكيرا لما فيه من الآيات.

وأضاف «الطباخ»: سيناء هى البوابة الشرقية التى يعبر منها الزوار، فجاءها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وسيدنا يوسف، ويعقوب وأبناؤه، وسيدنا موسى، وعيسى وأمه مريم البتول فى رحلتها المقدسة وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، وظلت سيناء مطمعا للغزاة الذين جاءوا مصر من خلالها طامعين فيها لما حباها الله من خيرات وما أودع فيها من أسرار وغناها بالكنوز التى اختصها الله بها، لذا حاول المتربصون بالوطن استغلالها لتنفيذ مخططاتهم والنيل من ترابها والطمع فى ثرواتها ومقدراتها حتى استغل الارهاب تلك الأحداث التى ألمت بمصر ليتخذها ممرا لتنفيذ مخططاته.

الدكتور أحمد الطباخ

واتفق معه فى الرأى الدكتور أحمد متولى سعد الأستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر، قائلًا: «شبه جزيرة سيناء حلقة الوصل بين قارتى آسيا وأفريقيا، حيث تُعد جسرًا بريًا إلى قارة أسيا هيأته الطبيعة الجغرافية لأن يكون المدخل الشرقى لمصر، وبوابتها وصمام أمنها من الشرق، وتقع فى الركن الشمالى الشرقى لمصر، وتأخذ شكل مثلث قاعدته فى الشمال على امتداد البحر المتوسط، وضلعيه خليج العقبة شرقًا وخليج السويس غربًا، وتبلغ مساحتها 61 ألف كيلومتر مربع أى 6% من مساحة مصر.

وأوضح أن سيناء ظفرت بالإجلال والتقديس فى كافة الديانات السماوية، وهى الأرض المقدسة التى كلَّم فيها الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام، كما كرمها الله تعالى بأن ورد ذكرها أكثر من مرة فى القرآن الكريم، وتُعد سيناء من أهم المقاصد السياحية فى مصر بل فى العالم بأسره؛ يقصدها الكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم لما تمتاز به من خصائص طبيعية ودينية وحضارية فريدة، ومن أهم ألوان السياحة التى تتميز بها سيناء (السياحة الدينية)، وأهم معالمها «جبل سيناء» فهو الجبل الذى يتميز بالمنظر الساحر والخلاب إلى جانب أهميته الدينية، فهو الجبل الذى كلَّم الله عليه سيدنا موسى وتلقى عليه الوصايا العشر من الله، كذلك من المعالم السياحية الدينية الموجودة فى سيناء «قبر النبى صالح وهارون» عليهما السلام.

وأضاف الباحث الدينى، أن «دير سانت كاترين» من أهم المعالم السياحية فى سيناء فهو أحد أقدم الأديرة والكنائس المسيحية فى العالم حيث يوجد به مجموعة من الآثار الدينية ويحتوى على شجرة العليقة وبئر موسى، كما تتضمن المعالم السياحية أيضا «دير الرحمة» الذى يقع فى جبل سيناء هو دير أرثوذكسى يعد مقصدًا دينيًا مهمًا للمسيحيين، ويعد «دير الأنبا بولا» من أهم المعالم السياحية ويقع فى وادى الراهب بسيناء، ويتميز بتصميمه المعمارى الجميل والرموز الدينية القديمة، ونظرًا لأهمية سيناء المتعددة المجالات كانت ومازالت مطمعًا للعديد من الطامعين.

وأشار إلى أنه كان للقيادة السياسية المصرية رد فعل عملى وسريع للحفاظ على الأمن القومى المصرى وحماية سيناء فقامت بالتعجيل بخطة إحكام الحدود وإنشاء المنطقة العازلة لوقف عمليات التسلل، كما تتابع الخطة أجهزة على أعلى مستوى فى الدولة كالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى، وقاموا باتخاذ إجراءات عاجلة تحرص على تأمين سيناء تمامًا سواء على المستوى الفردى بما تقوم به القوات المسلحة المصرية من حملات تأمينية مُكثفة، أو على المستوى التشاركى فى إطار تكوين شراكة إقليمية أو دولية تسعى إلى مواجهة الإرهاب الغاشم الذى بات يهدد أمن سيناء بل يهدد أمن الدولة بأكملها.