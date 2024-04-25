طقس الفيوم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى 39 درجة

تشهد محافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق 25 أبريل، إرتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، على كافة أنحاء المحافظة.

ويسود المحافظة طقس معتدل ليلا وخاصة في الساعات الأخيرة من الليل التى تشهد إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 39 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 19 درجة مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح، والتي تشهد أجواء مائلة البرودة.

إستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة بالفيوم

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 30 كيلو متر في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية، وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء غير مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إنخفاضا طفيفا مقارنة بالأمس، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة مائلة للحرارة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر، وهي الأوقات التي تشهد أجواء معتدلة قليلا، مع بقاء الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، واستمرار نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة أنحاء المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من التواجد لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، وخاصة خلال فترة الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ونصحت الهيئة المواطنين بإرتداء الملابس الصيفية، وعدم التعرض لاشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وعدم ارتداء الملابس الداكنة، ووضع غطاء على الرأس، والاكثار من تناول المشروبات الباردة.