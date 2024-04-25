عروض فنية وأراجوز ضمن فعاليات المسرح المتنقل بطامية في الفيوم 

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فعاليات المسرح المتنقل والتي تستمر لمدة 3 أيام بالمجمع التعليمي بمركز طامية محافظة الفيوم.

جاء ذلك بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، بالتعاون مع مركز مدينة طامية، والإدارة التعليمية.

ووسط حضور جماهيري انطلقت فعاليات المسرح المتنقل الذي ينفذه فرع ثقافة الفيوم بالتعاون مع مكتبة الطفل والشباب بطامية، وبيت ثقافة طامية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفاعاليات في يومها الأول بورشة للأشغال الفنية تنفيذ نجلاء عبد الرحمن، إلى جانب عرض للأراجوز للفنان إيميل ألفنس، وفقرة اكتشاف المواهب من أبناء مركز طامية قدمها أحمد جابر، بحضور الدكتور محمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية، وكمال الدين هديب رئيس الشئون التنفيذية، ومحمد حسين أبو عميرة مدير المجمع التعليمي، وعواد الهنداوي رئيس قسم الموهبين.

كما شهدت الليلة ورشة أشغال فنية من الورق والفوم نفذتها نجلاء عبد الرحمن أخصائي الطفل بمكتبة الطفل والشباب بطامية، تلاها عروض مواهب متنوعة في الغناء وإلقاء الشعر، كما تم عرض اسكتش مسرحي وغنائي لعدد من الموهوبين قدموا خلالها بعض الأغنيات منها "يا دنيا سمعاني" و " مفيش في الدنيا أغلى من الوطن"، وفقرة بعنوان "الشهيد".

أعقبه عرض فني لفرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو حسن شاهين، والتي قدمت خلاله باقة متنوعة من الأغنيات التي تنوعت بين الأداء الفردي والجماعي منها "أحلف بسماها وترابها، علي الضحكاية، سلم علي، يا فلسطينية، القلب يعشق كل جميل"، وذل ضمن فعاليات المسرح المتنقل بالفيوم.

عرض فني لفرقة الموسيقي العربية ضمن فعاليات المسرح المتنقل بالفيوم

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات متنوعة بقوافل المسرح المتنقل، بمركز طامية بمحافظة الفيوم، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتبدأ الفعاليات في السادسة مساء كل يوم بالمجمع التعليمي بطامية، بعرض فني لفرقة الإنشاد الديني لقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي، وتضمنت يوم الأربعاء 24 أبريل عرضا فنيا لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين، وتختتم الفعاليات اليوم الخميس 25 أبريل بعرض فني لفرقة كورال الطفل لقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف.

كما تتضمن الفعاليات عددا من الورش الفنية للأشغال اليدوية وتعليم أساسيات الرسم والتلوين، إلى جانب عروض الأراجوز، وورش الحكي، واكتشاف المواهب من أبناء مركز طامية.