وزارة الشباب : تستعد لإطلاق المُنتدي الرابع من برلمان شباب مدن القناة بــ« السويس » ٠٠٠وتعقد 20 ورشة عمل حول "ملامح ومستهدفات العمل الوطني في الجمهورية الجديدة "

بمشاركة 5 محافظات

تستعد وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، لإطلاق فعاليات المُنتدي الرابع من برلمان شباب مدن القناة ، المزمع إنعقاده في الــ 2 من مايو المُقبل بمحافظة السويس ، بمشاركة أعضاء برلمان الشباب وأعضاء نموذج محاكاة محلس الشيوخ بــ 5 محافظات ( شمال سيناء ؛ جنوب سيناء؛ الإسماعيلية ؛ بورسعيد ؛ السويس )



أكد الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة :" إن نجاح فعاليات المُنتدى الأول لبرلمان شباب الصعيد ، والثاني لبرلمان غرب ووسط الدلتا ، والثالث لبرلمان غرب الدلتا ، يعتبر مسارًا أساسيًا لرسم خريطة الطريق لإنطلاق المُنتدي الرابع لبرلمان مدن القناة ، بهدف إيجاد مساحات مشتركة بين الأفكار والرؤى الشبابية المختلفة، والإستفادة من قدرات الشباب وتوسيع أثر أفكارهم بالرؤي الإيجابية والطموح والطاقة والأفكار الملهمة لحلول إبداعية تحقق البناء والتنمية للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة .

واشاد " صبحي" بدور أعضاء برلمان شباب مصر والمشاركين في المنتديات التمهيدية و تنفيذهم نحو 20 ورشة عمل لمناقشة ملفات المُنتدي في إطار ملامح ومستهدفات العمل الوطني في الجمهورية الجديدة ، والتي عرضها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، خلال حلف سيادته اليمين بمجلس النواب :

• الملف الاقتصادي ( الزراعي ، الصناع ، الملف السياحي)

• ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

• ملف الطاقة الجديدة والمتجددة .

•ملف التعليم والملف الصحي (منظومة التأمين الصحي الشامل) .

•ملف الحماية الاجتماعية ( تكافل وكرامة ؛ حياة كريمة؛ سكن لكل المصريين ) .





