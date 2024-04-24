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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز

طارق مصطفى
طارق مصطفى

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
 

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 وجاء التشكيل على النحو التالى ..
حراسة المرمى حسن شاهين.
 خط الدفاع ايمن اشرف، محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو.
خط الوسط محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال.
 خط الهجوم بامبو، ياو انور.

 وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى احمد صبحى، عاصم صلاح، محمود قاعود، اسامة فيصل، سيرجى اكا، احمد النادرى، احمد مدبولى، ابراهيم حسن، جريندو.

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