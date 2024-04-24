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الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بلقب أفريقيا للطائرة والتأهل إلى مونديال الأندية

بوابة الوفد الإلكترونية

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء وجماهير ومجلس إدارة النادي، بعد فوز فريق الأهلي للكرة الطائرة بلقب بطولة إفريقيا للمرة 16 في تاريخ الفريق بعد التغلب على مولودية بوسالم التونسي في النهائي.


أوضح وزير الشباب والرياضة، أن الإنجازات المتتالية لرياضة المصرية، تعكس مدى إهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.


وحسم الأهلي تأهله إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالهند في ديسمبر المقبل، وذلك للمرة الرابعة بمونديال الأندية.

 

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