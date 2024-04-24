وزير النقل والاتصالات الليتواني في زيارة لمكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور احمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية ماركوس سكواديس ؛ وزير النقل والاتصالات الليتواني يرافقه السفير رتوراس جايليوناسن؛ سفير جمهورية ليتوانيا بالقاهرة ووفد ليتوانى رفيع المستوى اليوم في مكتبة الاسكندرية، للتعرف عليها باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع. وقدم مدير المكتبة كتاب ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية اهداء لمعالى وزير النقل والاتصالات.



زار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، و تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والخدمية بالمكتبة، كما تقفدوا مطبعة بولاق ، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.



وفى نهاية الجولة اعرب الوفد عن سعادتهم لما تحتويهش المكتبة من كنوز ثمينة وامكانيات حديثة تخدم زوار المكتبة بمختلف أعمارهم وجنسياتهم المتعددة.

يذكر أن يذكر ان محتوى المكتبة يتضمن مجموعة كبيرة من الكتب تقدر ب2 مليون كتاب (بحاجة لمصدر) في بداية 2013 المختارة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك مجموعة مختارة من كتب بلغات أوروبية أخرى مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية ولغات أخرى نادرة مثل الكريبولية ولغة هايتى وزولو، وتتضمن المجموعة الحالية مصادر من المانحين من جميع أنحاء العالم في شتى الموضوعات.

وتعتمد مكتبة الاسكندرية على معايير متطورة وتصميم مرن للبنية و النظام، مما يسهل إمكانية الدمج والتضمين مع أنظمة أخرى، بتوفير الأدوات اللازمة لتيسير عملية تكوين وإدارة ومشاركة محتويات المكتبة، وكذلك التعامل من خلال مجموعة مختلفة من الوسائط والموارد الرقمية

وترجع أهمية مكتبة الإسكندرية في كونها ميدان للبحث العلمى والاكاديمي ومنارة لاثراء الحركة الفكرية والثقافية، لذا فهي تعد من أكبر و أعرق مكتبات العالم القديم حيثاستمرت مكتبة الإسكندرية في تطوير العلوم و المعارف في العصور القديمة و منها خرج العديد من العلماء على مدار 7 قرون من الزمان. وحتى الان وبعد اعادة احيائها اصبحت مكتبة مصر منارة ثقافية عالمية

ومما لاشك فيه أن مكتبة الاسكندرية منذ تجديدها وحتى الان مقصد زيارات السفراء والوفود والبعثات الدبلوماسية لما تقدمه من منارة علمية فكرية ثقافية عالمية مختلف الانشطة والمخطوطات والمقتنيات التى تحظى بها المكتبة بين جدرانها