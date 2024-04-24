"المبادىء الحاكمة للإستراتيجية الوطنية للسكان" ندوة في مدينة بئر العبد بشمال سيناء

نظمت وحدة السكان بمحافظة شمال سيناء ندوة تثقيفية تحت عنوان " المبادىء الحاكمة للاستراتيجية الوطنية للسكان " بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وذلك ضمن فاعليات احتفالات المحافظة بالعيد القومى لتحرير سيناء ال 42

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء على اهتمام الدولة بجميع أجهزتها بحل القضية السكانية للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التى تضعها الدولة ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقضية السكانية مضيفا ان الاستراتيجية الوطنية السكان تهدف الى تحقق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الانجابية، تمكين المرأة ، الاستثمار في الشباب ، تحسين فرص التعليم ، رفع الوعي بالقضايا السكانية في إطار شامل يضمن كفاءة وفاعلية وشفافية تنفيذ السياسات السكانية



واشار اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة الى ان المبادى الحاكمه الاستراتيجية الوطنيه للسكان تهدف الى المساواه بين الجنسين، تمكين المرأة وهي من اهم العوامل التى تؤدي إلي تحسين خصائص السكان كالتعليم ، الصحة ، ايجاد فرص عمل حقيقية للشباب كما تؤدى الي الحد من الزواج المبكر والانجاب المبكر للفتيات وتحسين حياة الأسرة ، العدالة الاجتماعية ، العمل علي خفض الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ، التعليمية بين طبقات المجتمع مما يزيد من فرص تحسين الأوضاع الاقتصادية والصحية

وقالت فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية ان وزارة التنمية المحلية تسعى الى تعزيز حقوق الإنسان ، التى تتمثل في ان لكل فرد الحق في اتخاذ خياراته الخاصة بشأن صحته الانجابيه ، ضمان حقوق الجميع فى الحصول على خدمات الصحة ، الحقوق الانجابيه بما في ذلك تنظيم الأسرة ضمن تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

وقالت أمانى احمد حسن مدير وحدة السكان بمحافظة شمال سيناء حل القضية السكانية يتطلب المرونه ، التكيف ، التى تتمثل في القابليه للتعديل ، التكيف مع التحديات المتغيرة الاستجابه بشكل سريع للتطورات الديموجرافية، الاجتماعية، الاقتصادية.

وبدوره لفت خالد عبدالحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان بمحافظة شمال سيناء تولى اهتمام كبير بحل القضية السكانية للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التى تضعها الدولة بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتحت اشراف اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

واضاف عبد الحليم ان الندوة عقدت بديوان عام مجلس مدينة بئر العبد بحضور محمد على سكرتير عام المجلس ، تحت اشراف اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد فى حضور تمام محمود ، مصطفى عبد اللطيف، اعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد ومنسقى السكان بمركز ومدينة بئر العبد ، بالاضافة الى عددا من اعضاء الجهات الشريكة ، حاضر فيها فضيلة الشيخ هشام نظمى من علماء الاوقاف بمحافظة شمال سيناء فى حضور جمهور كبير من الشباب من المقبلين على الزواج والمتزوجين من الجنسين .