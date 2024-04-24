إنهاء حياة عامل على يد سائق فى المنوفية

لقى عامل حتفه ذبحًا على يد سائق فى المنوفية، وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتوالت النيابة التحقيق .

و تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة عامل مقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح قطعى بالرقبة وتوفـى متأثرًا بإصابته.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وسائق مركبة "التوك توك"؛ لخلافات بينهما قام خلالها السائق بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

القبض على بلوجر شهيرة لنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة بمنطقة الهرم.

وفي واقعة أخرى، تباشر جهات التحقيق ، بمواصلة التحقيقات في واقعة القاء القبض علي بلوجر شهيرة في منطقة الهرم، بسبب نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

كانت البداية بتلقي الأجهزةالأمنية في وزارة الداخلية ، رصدت تداول فيديوهات منافية للآداب العامة للتيك توكر “ ن.ط ”على موقع تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها ونشر محتويات تحرض على نشر الفسق والفجور والإخلال بقيم الأسرة المصرية.

وحرزت أجهزة الأمن هاتف المتهمة، وتبين أنه محمل عليه مقاطع فيديو خادشة للحياء، ومخلة بالآداب العامة وترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب، وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.

وأقرت المتهمة بتصوير الفيديوهات وتعمد ظهورها بشكل لافت ومغر، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

كما نشب حريق محدود داخل شقة سكنية فى منطقة الموسكى بجوار الشهر العقارى، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الموسكى، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتبين اندلاع النيران فى بلكونة وتمت عملية إخماد الحريق، ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.