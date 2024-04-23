مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، منخفضاً 24.52 نقطة ليقفل عند مستوى 12484.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - لسوق الأسهم السعودية- 409 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : المتحدة للتأمين، وعذيب للاتصالات، واتحاد الخليج الأهلية، والوطنية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: مجموعة فتيحي، ومجموعة إم بي سي، وأنعام القابضة، وسينومي ريتيل، والحمادي الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و4.77%.

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أنعام القابضة، وشمس، والباحة، وباتك، وأمريكانا هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والراجحي، وأكوا باور، والإنماء، وأميانتيت هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 95.74 نقطة، ليقفل عند مستوى 26691.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 42.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

الأسهم القطرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق أسواق الأسهم القطرية، تداولاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، مرتفعاً بنسبة 0.48 %، أي بواقع 46.16 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و711.02 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 126 مليونًا و662 ألفًا و159 سهمًا، بقيمة 425 مليونًا و441 ألفًا و357.310 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15 ألفًا و674 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة أرتفاع أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق منخفضًا

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4696.30 نقطة منخفضًا 1.6 نقطة، وبنسبة 0.03 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4697.87 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و401 ألف و279 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 23.1 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و122 ألفًا و563 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على ارتفاع

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 2,017.05، بارتفاع قدره 0.65 نقطة عن معدل الإقفال السابق, كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 766.32، بارتفاع قدره 3.39 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية بنحو مليونًا و669 ألفًا و995 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 514 ألفًا و645 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 140 صفقة.