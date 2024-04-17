البورصة تربح 18.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع مدعومة بعمليات شرائية للمستثمرين الأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 18.6 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.003.2 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 29667 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى 6833 نقطة.

صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى 9745 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 3.7 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 4.7 مليار جنيه.