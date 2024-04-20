بالفيديو.. الكوربيه تكشف كواليس وتفاصيل مهمة في ضريبة البورصة

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة للسمسرة في الأوراق المالية:.... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .. .. السياسات الاقتصادية غير المناسبة تسببت في اتخاذ مسار إصلاحي إجباري

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... مسئول لـ "الوفد" حول ضريبة البورصة: لم يتم الانتهاء من لائحة القانون.. والتحصيل على إجمالي المحفظة وليس الورقة...حيث كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة...أكد المصدر في تصريح خاص لـ"الوفد"، أنه تم الاتفاق مع شركة مصر للمقاصة على آلية تطبيق أحكام القانون رقم 30 لسنة 2023.

كشف المصدر أن ملامح الآلية الجديدة لتطبيق الضريبة على أرباح البورصة، وأوضح أنه سيتم تحصيل الضريبة على أجمالي محفظة الأوراق المالية للمستثمر، وليس تطبيق الضريبة على كل ورقة مالية...كما أوضح أنه سيتم التجاوز عن الضريبة خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 15 يونيه 2023، مع ترحيل الخسائر عن الأرباح الرأسمالية فى حال تحقيقها.

وأشار إلى أنه إعتبارا من 16 يونيه 2023 ستتم المحاسبة عن كامل المحفظة الخاصة بتداول الأوراق المالية حتى نهاية ديسمبر 2023...ونفى مسئول الضرائب الاتفاق على تحديد موعد محدد لبدء تحصيل الضريبة من المستثمرين، وأكد أن اللائحة التنفيذية للقانون ما تزال في مرحلة الإعداد، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مما يجعل من الصعب حسم بدء فترة سريان الضريبة ...وتعانى ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار فى البورصة مع تاريخ طويل من التأجيلات، حيث فرضت لأول مرة عام 2014 وأدت إلى اضطراب فى أسواق المال.

وقررت الحكومة فى مايو 2015 تأجيلها لمدة عامين وبعدها مددت التأجيل 3 أعوام أخرى، ثم جاءت أزمة كورونا وفرضت التأجيل للمرة الثالثة حتى عام 2021، وبعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية، وذلك لضعف التداولات فى البورصة وتراجع قيمتها وأحجامها وانتظارًا لتعديل قانون الضريبة على الدخل...وفى منتصف العام الماضى ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10%...كانت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبدالعال قد نفت مؤخرا ما تردد حول استعداد شركة مصر المقاصة لعملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الإنتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين.

كما تحتوي الحلقة أيضا على.... " إحالة 30 مذكرة تلاعبات على الأسهم بالبورصة حصيلة الربع الأول من عام2024...حيث علمت "الوفد" أن عدد الحالات التي شهدت تلاعبات على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة خلال الربع الأول والمنتهي في 31 مارس 2024 وصلت إلى30 حالة.

كما علمت "الوفد" أن هذه الحالات قد تم اعداد بها مذكرات تلاعبات ، وتم إحالتها إلى الرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، من عمليات تفتيش على شركات السمسرة التي شهدت تنفيذات،

ضمت الحالات العديد من الأسهم التي أثر على حركتها صعودا وهبوطا مجموعة من مافيا المتلاعبين، الذين لديهم مخالفات سابقة، وصادر ضد بعضهم قرارات عقابية من قبل الرقابة المالية.

وكانت "الوفد" قد أشارت في عدد سابق عن بعض الأسهم التي شهدت تلاعبات اثرت على حركة أسهم شركاتها صعودا، ومنها شركة فتنس برايم للأندية الصحية، سهم التعمير والاستشارات الهندسية، شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية.

تشير قوانين سوق المال بالحبس والغرامة لكل من قام بالتأثير على حركة الأسهم صعودا وهبوطا، الأمر الذي يترب عليه الاضرار بالمستثمرين ، وتصل العقوبة وفقا للمادة 64 من قانون سوق المال للحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تزيد عن 20 مليون جنيه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26 أغسطس 2023.

تتضمن الحلقة " أيضا " " " ... " شركة جديدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا لمساعدة المؤسسات المالية لتسريع وتيرة التحول الرقمي...حيث وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على قيد شركة جديدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تسريعاً لوتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي دعماً لرؤية الهيئة في تحقيق الشمول المالي وتعزيزاً لجهود الحكومة المصرية في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية ليصبح إجمالي عدد الشركات المقيدة بالسجل حتى الآن3 شركات

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على الطلب المقدم للهيئة للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (سجل التعهيد) بعد التأكد من استيفاء الشركة للمتطلبات الفنية اللازمة لقيدها بالسجل وكذلك الضوابط التشريعية والفنية الواجب توافرها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة، وذلك للعمل في مجالي عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً.

وسجل التعهيد هو سجل أنشئ بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتضمن السجل البيانات والمعلومات الرئيسية لمقدمي خدمات التعهيد، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من خدمات التعهيد، وخدمات التعهيد هي خدمات تقدمها شركة متخصصة في مجالات التكنولوجيا للمؤسسات المالية غير المصرفية لمساعدة الأخيرة على تقديم خدماتها بشكل رقمي.

كما يتضمن البرنامج... "الفرعونية " تستأنف خطتها للترويج لسوق الأوراق المالية مع طلاب الجامعات...حيث تستأنف شركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية خلال الأيام القليلة نشاطها في التسويق والترويج للبورصة المصرية.

قال محمد الاتربي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الشركة تستهدف استكمال خطتها الترويجية للتسويق للبورصة، من خلال جولات تدريبية في الكليات والجامعات العامة والخاصة، وتنظيم ندوات عملية ، من خلالها يتم تقديم محتوى مناسب مع المستوى العمري للطلاب.

أضاف "الاتربي " أن عدد الجامعات المستهدفة في الخطة الترويجية للبورصة، يصل إلى 5 جامعات بين خاصة، وحكومية....كما يتضمن البرنامج التدريب مجموعة من المحاضرات والعرض التقديمي، وذلك على مدار الخطة المتفق عليها.

كما يتم تقديم محفزات على المستفيدين من الطلاب عبارة برنامج تدريبي على طبيعة التعاملات بالبورصة، وتكويد الراغبين من الطلاب.

تتبني الشركة استراتيجية متكاملة للتدريب والترويج لسوق الأوراق المالية، بهدف استقطاب مستثمرين للسوق.

ويتضمن البرنامج الرؤية الفنية خلال الأسبوع ....حيث تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تعاود مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعودها بعد توضيح مصلحة الضرائب موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية.

كما تتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسي إيجي اكس 30 مستوى 29500 نقطة، على أن تكون نقطة المقاومة عند مستوى 29000 نقطة.

كما تتوقع د."فراج" أن تكون نقاط الدعم عند مستوي 27500 نقطة.