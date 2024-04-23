إيهاب جلال يصحح أخطاء لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

يعمل إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على تصحيح أخطاء لاعبي الفريق قبل مواجهة نظيره الأهلي في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء يوم الاربعاء الموافق 1 مايو القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز .

ويقوم المدرب بمشاهدة مباراة الإسماعيلي الأخيرة من جديد أمام الاتحاد من أجل مراجعة أخطاء الفريق بشكل قوي ، قبل مواجهة الأهلي القادمة .

كما يعمل جلال على مشاهدة مباراة الأهلي و مازيمبي يوم السبت القادم ببطولة دوري أبطال أفريقا من أجل الوقوف على نقاط قوة وضعف الفريق المنافس .

وطالب جلال لاعبي الدراويش بطي صفحة التعادل مع الاتحاد السكندري والتركيز في المباريات القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي والاتحاد السكندري قد تعادلا إيجابيًا بهدف لكل فريق أمس الإثنين، في منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري، وذلك على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وحرص جلال على عقد جلسة مع لاعبي الفريق عقب نهاية مباراة الاتحاد من أجل غلق هذه الصفحة بشكل تام والتركيز القوي في المباريات القادم من أجل إسعاد جماهير القلعة الصفراء .

وقال حمد إبراهيم المدرب العام بالنادي عن مباراة الاتحاد": "كنا نلعب على الثلاثة نقاط، وواجهنا فريقًا كبيرًا ولديه رغبة كبيرة في تحسين وضعه بجدول الدوري ونحن ايضًا".

وأضاف: "أهدرنا أهدافًا محققة 100% وكان يمكن للاتحاد أن يخطف هدفًا بسبب تمركز غير جيد من اللاعبين".

وتابع: "عبد الرحمن مجدي يقدم مباريات جيدة جدًا، وهو من اللاعبين المهمين جدًا في الفريق ونعتمد عليه".

وأتم: "تحقيق الانتصار في مباراتين سيجعل اللاعبين أهدأ، ونستطيع أن نؤدي بشكل مميز والنتائج ستكون أفضل".

ووصل الإسماعيلي إلى 19 نقطة محتلًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن حقق تعادله السابع هذا الموسم فيما حقق أربع انتصارات وتعرض لثمانية هزائم.