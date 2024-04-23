طريقة تحضير جبنة حلوم مشوية بالزعتر| غنية بالبروتين

جبنة حلوم من أنواع الأجبان الخفيفة التي يفضلها البعض أثناء اتباع الدايت، فتحتوي على نسبة دهون أقل مقارنًة بأصناف آخرى، بالإضافة لفوائدها المذهلة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها مشوية بالزعتر وأهم فوائدها.

جبنة حلوم

طريقة عمل جبنة حلوم مشوية بالزعتر

المقادير

- جبنة حلوم : 220 جراماً

- زيت الزيتون : نصف ملعقة كبيرة

- زعتر مجفف : رشّة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في مقلاة غير لاصقة على النار، سخني زيت الزيتون على درجة حرارة متوسطة.

اشوي شرائح جبنة حلوم على النار حتى تحمّر من الجهتين.

انثري الفلفل الأسود والزعتر المجفف على الجبن، وقدميه ساخناً.

جبنة حلوم

فوائد تناول جبنة حلوم

غني بالكالسيوم وصديق للعظام

جبنة حلوم، مثل منتجات الألبان الأخرى، غني بالكالسيوم، وهو معدن نحتاجه لوظيفة العضلات والأعصاب، بالإضافة إلى عظام وأسنان صحية قوية، يوفر (80 جم) مساهمة كبيرة في احتياجاتك اليومية من الكالسيوم.

بديل للحوم

نظرًا لكونها غنية بالبروتين، تقدم جبنة حلوم عنصرًا غذائيًا قيمًا، خاصة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، على الرغم من أن جبنة الحلوم ليست كلها صديقة للنباتات، فبعضها يتم إنتاجه باستخدام مشتقات من الحيوانات، لذا تحقق من الوصف عليها، كما أن قوام الجبنة الحلوم وخصائص طهيه تجعله طريقة سهلة لاستبدال اللحوم في أطباق مثل البرجر والكباب.

زيادة الكتلة العضلية

تحتوي جبنة حلوم على نسبة مرتفعة من البروتين الذي يُساعد على تعزيز نمو العضلات وتقويتها، والمساعدة في الحفاظ على كتلة الجسم الخالية من الدهون أثناء إنقاص الوزن، بالإضافة إلى أنّ تناولها بعد ممارسة التمارين الرياضية يُمكن أن يُساعد على تعافي العضلات.

قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

ومن المثير للاهتمام أن إحدى الدراسات تشير إلى أن تناول منتجات الألبان الكاملة الدسم بانتظام خلال فترة المراهقة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ومقاومة الأنسولين في وقت لاحق من الحياة، ربما يعود الفضل جزئيًا في ذلك إلى المستويات العالية من البروتين والدهون التي تبطئ عملية الهضم وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

تعزز الإحساس بالشبع

كونها غنية بالبروتينات والدهون ومليئة بالنكهة، فإن الجبن مثل جبنة حلوم يساعدنا على الشعور بالشبع والرضا لفترة أطول، تعني النكهات القوية من الحلوم أنك لست بحاجة إلى استخدام الكثير للحصول على طبق مليء بالنكهات.