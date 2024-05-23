شوقي حامد: تجديد عقد أنطوني موديست خيانة للأهلي (فيديو)

شن الناقد الرياضي شوقي حامد، هجومًا حاًدا على الفرنسي أنطوني موديست، قائلًا: “لازم يروح يقعد عند بيتهم، وأي تجديد أو دعم لـ موديست هو خيانة للأهلي”.

عدم التجديد لـ موديست حتى ولو أدى الأمر أن يرحل معه مارسيل كولر

وطالب شوقي حامد، خلال لقاء حصري مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc ، مساء اليوم الخطيب بعدم التجديد لموديست في نهاية الموسم حتى ولو أدى الأمر أن يرحل معه المدير الفني مارسيل كولر.

وأضاف شوقي حامد أن أداء برسي تاو ضعيف في آخر ثلاث مباريات، لكن ليس له بديل لأنه سريع ويشغل الجناح الأيمن من الملعب بشكل جيد.

ومن جانبه، قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الترجي التونسي التي تقام يوم السبت المقبل في إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



وأوضح كهربا أن هناك ثقة كبيرة لدى اللاعبين وفي تحليهم بشخصية الأهلي التي دائمًا ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين على قدر من المسئولية لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.



وطالب كهربا جماهير النادي الأهلي بالدعم والمساندة فقط أمام الترجي خلال الـ90 دقيقة، مشددًا على أن الجميع سيبذل كل ما في وسعه لإسعادهم والتتويج بالبطولة.

وأبدى كهربا حزنه لإصابة علي معلول، وقال: معلول أخ لنا جميعًا، وسنحاول الفوز بالبطولة لإهدائها له.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.