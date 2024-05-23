جهاد جريشة يعلق على خطأ محمود البنا في لقاء الحدود والترسانة

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن محمود البنا حكم جيد ولكن يتم إداراته بشكل خاطئ من جانب لجنة الحكام، وسبق وأخطأ في لقاء سموحة مع الزمالك في الدوري المصري، ولم يتم المحافظة على الحالة النفسية للحكم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "كان من الأفضل المحافظة على الحكم محمود البنا بعد لقاء الزمالك وسموحة، وإعادة تأهيله بشكل أفضل من أجل الظهور بشكل جيد خلال المباريات، لم يكن من الأفضل وجود البنا في لقاء الترسانة وحرس الحدود خصوصا مع عدم وجود تقنية الـvar".

وأضاف: "لو كنت مكان البنا، سأقدم اعتذارًا عن إدارة لقاء الحدود والترسانة، كان الأفضل الهدوء واعادة التأهيل من جديد للظهور بشكل جيد، المباراة كانت مهمة والخطأ فيه يظهر بشكل واضح، والبنا حكم جيد وظهر لعدة سنوات بمستوى مميز وكان يدير العديد من المباريات لكن مستواه تراجع بشكل مخيف وهو قصر في حق نفسه مع سوء إدارة لجنة الحكام".

وواصل: "محمود البنا أخطأ بشكل واضح في لقاء الترسانة والحدود، ورغم أنه لم يؤثر في النهاية على الفوز للحرس، لكن الحكم سيتأثر بشكل واضح ولن يتم اسناد أي مباراة كبيرة له في الدوري المصري خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل: "لدينا حكام مصريين تم اسناد مباريات قوية لهم في تصفيات كأس العالم، وهناك أخطاء واضحة في إدارة منظومة التحكيم المصرية، هناك حكم تراجع مستواهم بشكل واضح رغم وجود الفار، ودورة الترقي كلها مباريات مهمة وثقة الحكام أصبحت قليلة".

وزاد: "ميدو سلامة أدار لقاء جيد لـ سبورتنج ومنتخب السويس، ولعبة الطرد صحيحة للاعب السويس".