محمد سامي : أخذت خلع الحذاء من أمى ولا أتعاطف مع الممثلين إطلاقًا

يكشف كواليس مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

كشف الثنائي المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر كواليس مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، لتغير مي جلدها بشخصية شعبية لم يراها جمهورها بهذا اللون من قبل.

و تحدثت الفنانة مي عمر خلال لقائها هي ومحمد سامي في برنامح الحكاية مع عمر أديب المذاع على قناة إم بي سي مصر على المعاناه التي تعرضت لها أثناء التصوير، موضحة: "مشهد أني بنزل لتربة حقيقية وزاهر بينزل يرمي السجادة ويطلع يقفل، وقالوا لي أن هناك غرفة جوا استخبي فيها، وخبوني بالداخل وبعدين هو قفل".

مي عمر وأحمد زاهر في نعمة الافوكاتو

مي عمر تصاب بالهلع أثناء تصوير "نعمة الافوكاتو"

وأضافت مي: "أنا أول ما قفل جالي نوبة خوف ومحدش فتح فقولت أن فيه كارثة حصلت برة وسابوني تحت، وأنا لا أحب الأماكن المظلمة والضيقة.. والمشهد اتعاد كذا مرة لأني كنت بعيط وأصرخ وأطلع ومحمد سامي بدأ يقول يلا أنا عايز أصور".

ولم ير محمد سامي حلاً آخر للحبكة الدرامية، وقال: " مكنتش شايف حل وكانت خايفة وبعد المشهد كنا ماشيين بالعربية وكانت متضايقة وقالتلي محمد، أنت لم تأخذ بعين الاعتبار مشاعري.. أنت تعامل الفنان كأداة والممثل دا بني أدم ".

وتابع "سامي": "أنا مبتعاطفش مع الممثلين إطلاقًا، دول واخدين فلوس وده شغلهم ومحجوزين فترة علشان أخلص بيهم شغلي، اسمه أوردر مش طلب".

محمد سامي يأخذ تفصيلة خلع الحذاء من والدته

أما عن تفصيلة الحذاء التي كانت تخلعه كلما قامت بقيادة سيارتها ضمن أحداث المسلسل، فكانت هذه التفصيلة مأخوذة من والدة المخرج محمد سامي، قائلًا: " تفصيلة الجزمة دي من أمي، أمي زمان وأنا صغير مكنتش بتعرف تسوق بالجزمة كانت بتتعلم لسه، كانت التفصيلة دي مركزة معايا أول ما جيت أكتب أنا ومهاب طارق أول حاجة كنت مركز فيها تفصيلة الجزمة".

محمد سامي يحضر لمسلسل 30 حلقة في رمضان القادم

وأعلن المخرج محمد سامي عن تفاصيل مسلسله في الموسم الرمضاني القادم 2025، والذي سيكون من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، قائلًا: " العمل اللي جاي لرمضان 2025 مسلسل 30 حلقة إن شاء الله، ودلوقتي أنا في كتابة الحلقة الـ 17، وهتبقى شخصية مختلفة خالص".