إغلاق سوبر ماركت صيني في أبوجا بزعم منع المتسوقين الأفارقة

أغلقت السلطات النيجيرية، متجرا مملوكا للصين في العاصمة النيجيرية بسبب مزاعم بأنه يمنع دخول المتسوقين الأفارقة.

السلطات النيجيرية

يزعم أن السوبر ماركت في أبوجا "يسمح حصريا للأفراد من أصل صيني بالدخول" ، حسبما ذكرت هيئة مراقبة حماية المستهلك النيجيرية.

وقد استدعت صاحب السوبر ماركت، ونفت غرفة التجارة الصينية في نيجيريا مزاعم العنصرية.

السوبر ماركت مستأجر في مبنى تديره غرفة التجارة العامة الصينية (CGCC).

وقال بولادال أديينكا، المسؤول في اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، إن الهيئة بدأت تحقيقا في هذه المزاعم.

ويأتي ذلك في أعقاب غضب واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شارك بعض النيجيريين تجاربهم في رفض الأمن عندما حاولوا الذهاب إلى السوبر ماركت.

قال رجل إنه اكتشف السوبر ماركت على الإنترنت لكنه منع من دخول المجمع الذي يقع فيه.

أضاف في المقطع المنشور على X، تويتر سابقا "عند البوابة، أخبرني رجال الأمن أن السوبر ماركت مخصص للشعب الصيني فقط. إذا كنت نيجيريا، فلا يمكنك الذهاب إلى الداخل أو شراء أي شيء».

شوهدت مجموعة من النيجيريين يزورون مبنى للتحقق من التقارير التي تفيد بأن المتسوقين غير الصينيين قد تم إبعادهم.

ويبدو أن حارس أمن خارج المدخل يخبرهم أن السوبر ماركت قد قطع الوصول إلى النيجيريين منذ يناير/كانون الثاني.

وطالب العديد من النيجيريين بإغلاق السوبر ماركت، بمن فيهم السناتور السابق شيهو ساني، الذي قال إن أي متجر في نيجيريا لا يمكن للمواطنين الوصول إليه "يجب فتحه بالقوة أو هدمه".

وفي بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية، قالت اللجنة إنها تدافع عن "المساواة والشمولية".

وأضاف "مبادئنا هي تعزيز الصداقة بين شعبي البلدين وتعزيز التنمية الاقتصادية".

ونقلت اللجنة عن مسؤول في المبنى، سانوسي شوابيو، قوله إن السوبر ماركت كان يبيع البقالة الصينية بشكل أساسي، وأنه على الرغم من افتتاحه في البداية لخدمة مستأجري المبنى، إلا أنه سمح بدخول المتسوقين الخارجيين، بما في ذلك الزوار غير الصينيين.

ولم يعلق صاحب السوبر ماركت بعد.

وقد تم استدعاؤها للمثول أمام وكالة حماية المستهلك بحلول يوم الأربعاء.

وتقول هيئة الرقابة إن السوبر ماركت سيبقى مغلقا حتى تمتثل للاستدعاء، يبلغ عدد سكان نيجيريا الصينيين أقل من 10000 نسمة.