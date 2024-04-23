شهي وطيب المذاق| طريقة تحضير طاجن سمك بالطحينة

يرتبط تناول السمك بالعديد من الفوائد المهمة لصحة الجسم وهذا ما يدفع الأمهات إلى تحضيره في كثير من الأحيان بطريقة مختلفة لأفراد أسرتها.

ومن أبرز فوائد تناول السمك هي:-

تعزيز صحة الأعصاب والدماغ.

زيادة معدلات التركيز وتحسين الذاكرة.

تعزيز صحة العظام والوقاية من بعض أمراض العظام، مثل هشاشة العظام.

مصدر مهم لفيتامين د، وعدد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، مثل الفسفور.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير طاجن سمك بالطحينة لوجبة شهية وطيبة المذاق على مائدة غدائك الليلة.

المقادير

- مقادير الصلصة :

الطحينية : ملعقة كبيرة ونصف

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

الماء : نصف كوب

فلفل أسود : رشّة

ملح : رشّة

بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- سمك الفيليه : شريحة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الخردل : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

طريقة التحضير

حضري صينية فرن وضعي بها شريحة الفيليه، ثم أضيفي الخردل، والزيت، ورشي الملح على الوجه.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج السمك.

لتحضير صلصة الطاجن: في وعاء عميق، ضعي الطحينة، والزيت، والماء، وعصير الليمون، والفلفل الأسود، والملح، والبهارات المشكلة، ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

ضعي المزيج في قدر على النار مع التحريك المستمر حتى تحصلي على صلصة متماسكة القوام.

في قدر آخر على النار، سخني القليل من الزيت، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

ارفعي شرائح البصل من الزيت وضعيها على محارم ورقية لتتشرب منها الزيت تماماً.

أخرجي صينية السمك من الفرن، وفتتي السمك، ثم وزعي البصل على الوجه، واسكبي صلصة الطحينة، ثم قلبي المكونات حتى تتداخل.

أعيدي الصينية إلى الفرن لحوالي نصف ساعة، ثم قدمي طاجن السمك ساخناً.