تساعد على خسارة الوزن.. حضري شوربة الفطر الطازجة

تفضل الأمهات تحضير أطباق متنوعة من الشوربة على مائدة الغداء لتقدم أفضل مذاق لأفراد أسرتها فضلا عن تناولهم وجبة غذائية متكاملة الأركان.

ويأتي المشروم في مقدمة لعمل أفضل أنواع الشوربة كما انه يمكن أضافته على بعض الاطباق الرئيسية لمذاقه الطيب وفوائده المتعددة.

ويعد الفطر أحد أفضل مصادر السيلينيوم، والذي يساعد الجسم في صنع مضادات التأكسد التي يمكن أن تقلل من تضرر الخلايا. الفطر مصدر جيد لفيتامينات B2 وB3 وB5 وB9، أو ما يعرف بالفوليك. إن فيتامينات B ضرورية لتكوين ونمو الخلايا. أي أن شعرك وجلدك وأظافرك يمكن أن تصير أكثر صحةً، وكذا دماغك وقلبك.

علاقة تناول المشروم في نظام الغذائي وتأثيره على خسارة الوزن

إن أحد أهم فوائد المشروم للدايت أنه يساعد مع الرياضة على فقدان الوزن، إذ إنه يمد الجسم بسعرات حرارية منخفضة، بالإضافة إلى أنه قليل الدهون، وتشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة به تساعد على رفع معدلات الحرق. المشروم أحد بدائل اللحوم التي يستخدمها النباتيون في أنظمتهم الغذائية.

طريقة تحضير شوربة الفطر الطازج بخطوات سهلة وبسيطة

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير شوربة الفطر الطازج بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة (مجفف ومطحون)

- الثوم : فص (مهروس)

- الفطر : 2 كوب (مقطع مكعبات صغيرة)

- مرق خضار : 4 اكواب

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : نصف كوب (سائلة)

طريقة التحضير

سخني الزبدة والزيت في قدر سميك على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الفطر الطازج وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل.

تبلي المكونات بالملح، والفلفل الأسود، والأوريغانو وقلبي.

أضيفي المرق، وغطي القدر، وخففي النار، واتركيه على نار منخفضة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الفطر.

أضيفي الكريمة واتركي المزيج لمدة 5 دقائق على النار.

قدمي الشوربة ساخنة إلى جانب الخبز المحمص بحسب الرغبة.