قصص نجاح من كلية الهندسة في الجامعة الألمانية بالقاهرة

تتصدر كلية الهندسة وعلوم المواد الكليات الهندسية في الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC من حيث النابغين في مجالات العلم والبحث العلمي وريادة الأعمال على حد سواء.

واستعرضت الجامعة الألمانية بالقاهرة اثنين من أبنائها محمد وعمرو اللذان حققا نجاحًا باهرًا في وقت قصير نسبيًا على مستوى العالم وليس مصر فقط .

قصص نجاح من الجامعة الألمانية

أعلنت مجلة فوربس اختيار محمد إيهاب الرئيس التنفيذي لشركة انطلاق Entlaq وزملاءه مؤسسى الشركة عمر رزق، ومنة الله زغلول، وآية إسماعيل في قائمة المبدعين الشباب المؤثرين في المنطقة دون سن الثلاثين لعام 2023 في فئة التجارة الإلكترونية والتمويل.

تأسست شركة انطلاق عام 2022 بهدف تعزيز تحول مصر لمركز إقليمي لريادة الأعمال من خلال خلق بيئة دامجة ومؤثرة تشجع الإبداع ، تختص بدعم رواد الأعمال و الشركات الناشئة من خلال مساعدتهم على استدامة شركاتهم وبناء قدرات فريقهم و وتوفير الموارد اللازمة والإرشاد وتسهيل وصولهم إلى شبكة قوية من خبراء الصناعة والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين و مساعدتهم على توافق منتجاتهم مع احتياجات السوق وتأمين التمويل اللازم لدعم توسع عملياتهم وذلك عن طريق برنامجها الخاص بتسريع الأعمال وخدمات انطلاق للاستشارات .

وفي احتفالية مهيبة أقيمت مراسمها في قصر عابدين بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، تم الإعلان عن تخريج 9 شركات ناشئة كدفعة أولى من برنامج شركة انطلاق الخاص بتسريع الأعمال.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن شركة "انطلاق" لريادة الأعمال تعد تجربة مصرية رائدة، ونموذج شبابي يحتذى به في السوق المصري، مشيرة إلى أن الشركة لديها رؤية وخطة عمل مدروسة في إحداث تغيير ونشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال مجموعة شاملة ومتنوعة من محاور العمل.

ووقعت الشركة اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب و الرياضة جاء في مضمونها دعم المشروعات الناشئة للشباب و تنفيذ برامج وأنشطة وأبحاث تهدف لتحسين مناخ وبيئة ريادة الأعمال في مصر، والمشاركة في تنفيذ المؤتمرات وورش العمل والفعاليات في مجالات ريادة الأعمال.

تخرج محمد إيهاب من قسم هندسة الميكاترونكس بكلية هندسة و علوم المواد في الجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2018 ، عمل في بداية حياته المهنية مهندس روبوتات ورؤية الكمبيوتر (CV) وهو مجال من الذكاء الاصطناعي يدرب أجهزة الكمبيوتر على تفسير وفهم العالم المرئي تعمل هذه التقنية إلى حد كبير مثل البصر البشري، ثم انضم إلى شركة Rabbit Mobility للنقل الصديق للبيئة كرئيس للعمليات وهى تعمل لتطوير منظومة النقل والطرق، في سبيل الاعتماد على الطاقة الخضراء النظيفة، وقد التقى السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فريق عمل شركة رابيت موبيليتى (Rabbit Mobility) خلال مشاركتهم في تنظيم فعاليات أعمال مؤتمر المناخ COP 27 الذي عقد في شرم الشيخ عام 2022 بإعتبارهم ممثلي الشركة التى تقدم خدمة التنقلات الخضراء فى مؤتمر المناخ ومدينة شرم الشيخ ككل ، حيث قدم الرئيس السيسي لهم كلمات الدعم والتحفيز لاستكمال مشروعهم مبديًا اهتمامه بما وصلوا إليه منذ عام 2019 حتى أطلقت خدماتها في 7 محافظات مصرية ، ومن ثم انضم محمد إيهاب إلى شركة "انطلاق" كرئيس تنفيذي لها .



ونأتي لرائد الأعمال الثاني عمرو قوشتي الذي اختارته مجلة فوربس و شريكة عز الدين طارق في قائمتها لعام 2023 للشباب الأكثر إبداعًا وابتكارًا في الشرق الأوسط تحت الـ 30 ممن يسعون إلى إحداث التغيير و ذلك عن تأسيس شركتهم( (In Your Shoe المتخصصة في بيع الملابس والإكسسوارات



بدأت الشركة أولى خطواتها عام 2018 كعلامة تجارية مصرية للأزياء تعتمد على تصميم منتجات متنوعة ومرحة تلبي جميع الأذواق وذات جودة عالية بهدف السماح للشباب بالتعبير عن انفسهم من خلال " الموضة ؛ وذلك بتقديم تصميمات فريدة لهم يمكن أن تضيف لمسة مميزة إلى ملابسهم ، توسعت الشركة حتى ارتفعت قيمة علامتها التجارية كشركة للأزياء تقدم انواع مختلفة من المنتجات منها : الملابس الرياضية - الحقائب -القبعات - حافظات اللابتوب ، وتمتلك حالياً ما يقرب من 75 خط إنتاج وعدد7 متاجر بيع للملابس في مصر ، كما باعت الشركة نحو 400 ألف قطعة في 20 دولة أغلبها في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة إلى ذلك، في عام ٢٠٢٢، حصلت "In Your Shoe" على جائزة العلامة التجارية للأزياء عن فئة الأزياء والملابس، المقدمة من جوائز رواد الأعمال في مصر EEA وهي منصة هادفة إلى الأحتفاء برواد الأعمال الأكثر ابتكارًا ونجاحًا في مصر، ومساعدتهم على بناء وتعزيز سُبل التعاون فيما بينهم مما يدعم اقتصاد البلاد في مختلف الصناعات التي يعملون بها.

جدير بالذكر أن عمرو قوشتي تخرج من قسم هندسة الميكاترونكس بكلية هندسة و علوم المواد في الجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2018 وعقب تخرجه حصل على العديد من الفرص التدريبية المتنوعة داخل وخارج مصر ، كما انه يتمتع بخبرة في التجارة الإلكترونية والأزياء و ساعد في إطلاق وبناء الهوية الإلكترونية للشركات الناشئة في ألمانيا وأيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر.