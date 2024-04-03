محاضرة عن استخدام الذكاء الاصطناعي بالتمويل في الجامعة الألمانية بالقاهرة

نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة محاضرة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في التمويل وتنويع الاستثمارات لاستعراض الطرق العديدة من الاستثمارات مباشرة عبر الشركات.

واستضافت كلية تكنولوجيا الإدارة قسم المحاسبة والإدارة المالية في الجامعة الألمانية بالقاهرة، محمد رضوان رئيس مجلس إدارة شركة أراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات، وعلياء أباظة أحد مؤسسي شركة AF لتداول لأوراق المالية ورئيسة تطوير الأعمال لإلقاء محاضرة عن الذكاء الاصطناعي في التمويل وتنويع الأستثمارات لاستعراض الطرق العديدة من الأستثمارات مباشرة عبر الشركات أو في صناديق الاستثمار المُشتركة المتخصصة في هذا المجال أو في صناديق المؤشرات المتداولة.

وتضمنت محاضرة الجامعة الألمانية بالقاهرة كيف يمكن للمستثمرين الاستثمار في الشركات التي من المتوقع أن تستفيد من استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) وشركات الرعاية الصحية وشركات البيع بالتجزئة، ويعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي استثمارًا طويل الأجل، الأمر الذي يَستغرق بعض الوقت حتى تتحقق الإمكانات الكاملة لهذهِ التكنولوجيا، ومع ذلك، فإن المستثمرين الذين لديهم رؤية طويلة الأجل يمكنهم الاستفادة من النمو المتوقع في هذا المجال.

أهداف محاضرة الجامعة الألمانية

وأشارت الدكتورة منى البنان نائب عميد كلية تكنولوجيا الإدارة لشئون الطلاب في الجامعة الألمانية بالقاهرة والمشرف على فعاليات أعمال المحاضرة انها استهدفت من هذا اللقاء أيضًا تسليط الضوء بشكل عملي على التطورات في تطبيقات وأدوات التكنولوجيا المالية (Fintech) والذكاء الأصطناعي (AI) و تأثيرها على القطاع المالي نظراً لدورهما في تحسين نوعية وجودة وكفاءة الخدمات المالية المقدمة سواء للأفراد او المؤسسات و اتجاه معظم المؤسسات إلى الاستثمار في تلك التطبيقات.

وأشارت نائب عميد كلية تكنولوجيا الإدارة إلى أن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التمويل وإدارة المحافظ الاستثمارية هو الحل الأنسب نظراً لقدرتها على معالجة كمية هائلة من البيانات وإجراء حسابات معقدة وتقديم رؤى قيمة تساهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وتقييم وإدارة المخاطر واكتشاف المعاملات الاحتيالية وتحسين تجربة العملاء.

وتطرق المحاضرين في محاضرة الجامعة الألمانية بالقاهرة الذي ضم 350 طالباً إلى استعراض أحدث التطبيقات الالكترونية للهاتف المحمول التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الاستثمار هو تطبيق GuROW والذي يعد بمثابة منصة متكاملة توفر خدمات استثمارية شاملة ومتنوعة، بجانب خدمة المستشار المالي الالكتروني الذي يساعد الافراد على معرفة احتياجاتهم الأقتصادية و الإستثمارية ليقدم لهم برنامج خاص مناسب لتحقيق أهدافهم المالية المستقبلية.