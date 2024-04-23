التعليم العالي تواصل جهودها في ملاحقة الكيانات الوهمية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "شركة الخرطوم، الوكيل الإقليمي لجامعة ميتشجان الأمريكية (Mechijan‏ ‏University).

وتقع مقر المنشأة 53 شارع شهاب، الدور الرابع، والمهندسين في محافظة الجيزة.

وتروج المنشأة لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنح الطلاب شهادة دولية معتمدة (دبلومات احترافية، وبكالوريوس تقنى، وماجستير احترافي، ودكتوراه مهنية، للدراسة في تخصصات "هندسة مدنية، وهندسة اتصالات، وهندسة العمارة، وهندسة ميكانيكا، وهندسة كهربية، والإعلام، واللغات"، بالإضافة إلى تخصصات في "التسويق، والضيافة، والبترول، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، والتصميم والجرافيك، والذكاء الصناعي"، بالشراكة مع كبرى الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية.

وزير التعليم العالي يوجه بتشديد الإجراءات

ووجه وزير التعليم العالي بمخاطبة كل الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد وزير التعليم العالي بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا مُستشار وزير التعليم العالي لسياسات القبول والتنسيق، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية.

ولفت متحدث التعليم العالي إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف متحدث التعليم العالي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.