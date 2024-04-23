"رحلة عبر الزمن" يوم للتراث الشعبي في جامعة طيبة التكنولوجية

يوم التراث الشعبي الأول، بعنوان "رحلة عبر الزمن"، يوم تنظمه وحدة حقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية، في الموافق 14 مايو المقبل، إيمانا من جامعة طيبة التكنولوجية بأهمية هذا اليوم، للحفاظ على التراث الشعبي المصري، وإبراز قيمته كحق من حقوق الإنسان.

وأوضحت الدكتورة صباح محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بالجامعة، أن تنظيم يوم التراث يأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي للأمم والشعوب، وتعزيز الهوية الوطنية، ونقل القيم والعادات والتقاليد عبر الأجيال، وذلك من خلال نشر الوعي بأهمية التراث الشعبي، إذ تستهدف الجامعة في المستقبل القريب، القيام بجمع وحفظ العناصر المادية للتراث الشعبي، مثل الحرف اليدوية، والملابس التقليدية، والأدوات المنزلية، وعرضها في متحف خاص داخل الجامعة.

وتابعت: سيتضمن يوم التراث الشعبي الأول العديد من أنشطة التراث المحلي، مثل لعب التحطيب، عرض مسرحي عن حقوق الإنسان، رقص نوبي جماعى، رقص صعيدي جماعي، غناء نوبي، غناء تراثي صعيدي، كما سيشارك الطلاب فى اليوم الترفيهي فى الجامعة بالزى التراثي الشعبي (الجلابية للطلاب _ العباية للفتيات).

من جانبه أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، ورئيس الوحدة، أن جامعة طيبة التكنولوجية تؤمن بأن التراث الشعبي هو ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، ونقله للأجيال القادمة، وأن حمايته حق من حقوق الإنسان. ومن خلال جهودها المتنوعة، تسعى الجامعة إلى تعزيز الوعي بأهمية هذا التراث، ودوره في بناء مجتمع متماسك ومتطور، وذلك إيمانًا منها بأهمية هذا التراث في بناء هوية وطنية قوية، وتحقيق التنمية المستدامة.