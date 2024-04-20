تناول الفجل يخفض نسبة السكر في الدم ويحفز جهاز المناعة

قالت خبيرة التغذية إيرينا ليالينا، إن تناول الفجل في الربيع يشبع الجسم بالفيتامينات ويحفز جهاز المناعة، لأنه غني بالألياف الغذائية وله مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض

والفجل من أي نوع هو نبات ذو مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ولهذا فهو فعال لفقدان الوزن، بما في ذلك المرضى الذين يعانون من كلا النوعين من مرض السكري، ويقلل من مستويات السكر في الدم"، شاركت إيرينا ليالينا مع Life.ru.

وأضافت أن الخضروات الجذرية الحارة غنية بفيتامين C الذي يحفز جهاز المناعة ويمنع تجلط الدم وتكوين جلطات الدم.

وأوضحت :"الفجل له أيضًا تأثير مدر للبول ومفرز الصفراء، وينظف الجسم من المواد السامة، ويعيد حركية الأمعاء إلى طبيعتها، ويحسن وظائف المخ، ويعزز تجديد الجلد".

وخصائص الفجل ترجع إلى التركيزات العالية من فيتامينات ب، وفيتامين هـ، وفيتامين ب (حمض النيكوتينيك)، بالإضافة إلى العناصر الدقيقة على شكل كالسيوم، مغنيسيوم، فوسفور، حديد، زنك.

وفي الوقت نفسه حذر العالم من عدم تناول الفجل إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.

ما هو جهاز المناعة وكيف يعمل؟

يتكون جهاز المناعة من مجموعة خلايا وأنسجة وأعضاء، ويقوم كل منهم بوظائف محددة لمهاجمة أي عدو يقتحم الجسم، يمكننا تصور أن الجهاز المناعي هو عبارة عن جيش يدافع عن موطنه من الغزاة، ويتم تحصين الجيش من خلال الجلد وطبقة القرنية في العين، وبطانة المخاط الموجودة في الفم، والرئتين، والخلايا، والأنسجة في الأمعاء.

ليس هذا فقط بل إن الإفرازات والسوائل التي تخرج من الجسم تساعد في دفع الجراثيم للخارج كما أن الإنزيمات الموجودة فيها تقوم بقتل الجراثيم، وتتمثل هذه الإفرازات والسوائل في العرق، ودموع العين، والمخاط في الأنف، وإفرازات المهبل.

لذلك فإن أي ضرر بالجلد أو هذه الأنسجة، أو تلف الخلايا أو الخلل في الإفرازات والسوائل قد يعرض الجسم إلى هجوم الجراثيم وسهولة العدوى.

يتكون الجهاز المناعي من العديد من الأجزاء التي تعمل كجيش متكامل الأركان لمقاومة الأعداء، ومن أهم مكوناته التي تقوم بالأدوار الأساسية في الجسم (الخلايا الليمفاوية- نخاع العظام- الخلايا البالعة- الأجسام المناعية المضادة)