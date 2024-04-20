سكرتير بنى سويف يتابع اجراءات تشغيل كوبري اشمنت الجديد

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع كوبري أشمنت الجديد، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال إنشاء الكوبري والتجهيز لتشغيله ودخوله الخدمة رسمياُ خلال أيام.

وحضر الاجتماع علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والمهندس حسن محفوظ الجهاز المركزي للتعمير ، والمهندس إسلام عليش _ السكة الحديد، والمهندس حسين سيد استشاري جهاز التعمير، والمهندس محمد عبد الحافظ، والمهندس محمد حسين الشركة المُنفذة محمد ربيع مسؤول المتابعة بالإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة.

وناقش السكرتير العام ما تم تنفيذه من توجيهات وجه بها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أثناء زيارته للمشروع " الأربعاء الماضي"، خاصة فيما يتعلق باستكمال باقى الأعمال بمعرفة جهاز التعمير وتشمل تنفيذ المنطقة المحصورة بين البلاطة الانتقالية حتى حاجز شريط السكة الحديد والذي يبعد عن القضيب النازل بمسافة 1.5متر ، فيما تقوم هندسة السكة الحديد بالانتهاء من تنفيذ البلاطة بين القضيبين، وذلك في غضون الأسبوع الجاري، ليكون المزلقان جاهزا للعمل وتشغيل الكوبري بشكل كامل.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال، نظرا لأهمية الكوبري الذي يجرى تنفيذه على ترعة الإبراهيمية، ويبلغ طوله 19 متراً وعرض 12 مترا ،ضمن مشروعات مبادرة"حياة كريمة "ويستهدف تسهيل الحركة المرورية وربط الجانب الشرقي بغرب القرية،لاسيما بعد ماتم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والفنية والهندسية الخاص بالكوبري وعمل أرصفة على الجانبين ونقل أعمدة الإنارة المواجهة للكوبري،وتم نقل الأجراس والأنوار والسيمافورات لموقع المزلقان الجديد.

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