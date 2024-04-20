تحصين 200 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية بالمنيا

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور فتحي عبد العال مدير المديرية ، أعمال تحصين رؤوس الماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع .

تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشدداً ، على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين ، بمختلف قرى ومراكز المحافظة ، للوقاية من أمراض الحمى القلاعية ، وحمى الوادي المتصدع ، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه ، استعرض الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، جهود المديرية ، فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، والتسمم الدموي ، في الفترة من ١٩ مارس الماضى ، وحتى الأسبوع الماضى من شهر إبريل الجارى ، حيث تم تحصين ٢٠٠ ألف رأس ماشية وترقيم وتسجيل (٣٦٨٥) رأس ماشية ، عن طريق (١٢٠ ) لجنة فرعية و(٤ لجان) مركزية.

فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة ، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ، وتم عقد (١٥٠) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى ، لتعريف المربين بالمرضين ، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات ، وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف ، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها ، أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم ، لتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً ، بإقبال المواطنين على الحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض ، والأهمية القصوى للتحصين ، بما يحقق أهداف الحملة القومية ، للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

وكانت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، قد اعلنت عن بدء تنفيذ 6 قوافل بيطرية مجانية علاجية وقائية إرشادية ، بقرى محافظة المنيا في الفترة من 20 إبريل الجاري ، وحتي الخميس 25 إبريل ، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية ، بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية ، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية بالتنسيق مع فريق طبي بيطري متخصص من معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية ، التابع لوزارة الزراعة ، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ، ومعهد بحوث اللقاحات والأمصال والهيئة العامة للخدمات البيطرية ، سيتم تنفيذ 6 قوافل طبية بيطرية مجانية علاجية ، تشمل قرى بني عمار بمركز ومدينة العدوة ، وإدمو بمركز ومدينة المنيا ، ونزلة البدرمان بمركز ومدينة دير مواس ، وعزبة النخل بمركز ومدينة أبو قرقاص ، ووحدة مركزومدينة مغاغة ، وبردنوها بمركز ومدينة مطاي.

وأضاف مدير المديرية ، انه سيتم تنفيذ القوافل بالتعاون والإشتراك مع عدد من منظمات المجتمع المدني ، لتجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى ، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية ، من خلال رش وتجريع الماشية ، للوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية والعلاج المجاني للحالات المريضة ، وعقد اللقاءات الإرشادية مع المواطنين وإجراء الفحص بإستخدام أجهزة السونار بالإضافة ، إلى التلقيح الإصطناعي للأبقار والجاموس ، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.