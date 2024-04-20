توريد 37 ألف طن قمح لمواقع التخزين بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

وأشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٣٥٠٨١طن و ١٩٧ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين إنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم ٢٠٢٤ المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، انطلاق موسم حصاد القمح لعام 2024 بأحد الحقول الزراعية على مساحة 5 فدان بقرية صفيطة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمهندس اشرف طه نصير مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمديرية الزراعة،والمهندس سمير راشد نقيب الزراعيين بالشرقية، وريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، وعدد من مزارعي القرية.

تعرف المحافظ من صاحب الحقل على متوسط إنتاجية الفدان من القمح، والأصناف الزراعية المستخدمة والتي تساعد في زياده الإنتاجية وتحسين حاله المحصول، وتمت الإشارة إلى أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 20 أردب قمح صنف سخا 95.

وأوضح المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 394146 فدان ، لافتاً إلى أن متوسط الإنتاج المتوقع للفدان 21 أردب، حيث تم استحداث عدد من الاصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية (سخا 95، مصر 3، جيزة 171، سدس 14، ومصر 4، واجاسيد 22) وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمركز الزقازيق بلغت 25150 فدان، حيث يستخدم المزارعون أصناف تقاوي القمح ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للملوحة وللأمراض، ويتم التوريد إلى 56 موقع تخزيني منهم 43 شونة مطورة حكومية، و 13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802572 طن بمختلف المراكز والمدن، وكذلك التابعين لـ (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، شركة مطاحن شمال القاهرة، شركة مطاحن جنوب القاهرة، شركة مطاحن شرق الدلتا، البنك الزراعي المصري).