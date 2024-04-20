تعرف على منافسات ثاني أيام بطولة البريميرليج للكاراتيه بالقاهرة

تستأنف اليوم السبت، منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليج»، والتي تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 19 حتى 21 إبريل الجاري.

ويشهد اليوم إقامة منافسات أوزان -68 كجم سيدات، -67 كجم رجال، و-55 كجم سيدات، ومنافسات الكاتا رجال، و+68 كجم سيدات، و+84 كجم رجال كوميتيه.

ومن المقرر أن تقام اليوم التصفيات في الأوزان السالف ذكرها، ثم إقامة الدور ربع النهائي ونصف النهائي، على أن يقام الدور النهائي يوم الأحد.

ويشارك من المصريين اليوم كلًا من، فريال أشرف وهدير هندي وميار هشام، وعلا متولي في وزن -68 كجم سيدات.

وفي ميزان -67 كجم رجال، يشارك علي الصاوي، وتشارك كلًا من أحلام حمدي وميرنا هشام في وزن -55 كجم سيدات.

فيما تشارك كلًا من منة شعبان وحبيبة ماجد، في منافسات وزن +68 كجم سيدات، وأخيرًا، يشارك أحمد رجب وطه طارق وحازم أحمد ومحمود جلال في وزن +84 كجم رجال كوميتيه.

يذكر أن الثلاثي المصري يوسف بدوي وزن -84 كجم كوميتيه، وجنى علي وزن -50 كجم كوميتيه أنسات، وعبدالله ممدوح وزن -75 كجم كوميتيه، نجحوا في التأهل للمباراة النهائية لينافسوا على الميدالية الذهبية.

وعلى الميداليات البرونزية ينافس الثلاثي يوسف فرج وزن -75 كجم كوميتيه، وزياد علي وزن -60 كجم كوميتيه، وآية هشام أنسات كاتا، بعدما خسروا في نصف النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباريات البرونزية، صباح غدًا الأحد، فيما تقام المباريات النهائية في اليوم ذاته مساءً.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

ويشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، مايقرب من 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، ويشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.