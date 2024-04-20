المراكبي للصلب تشارك في أكبر تجمع عالمي بألمانيا لمنتجي المواسير والأسلاك

تشارك مجموعة المراكبى المصرية لإنتاج الصلب فى واحد من أكبر التجمعات العالمية وهو معرض دوسلدورف لإنتاج الأسلاك والمواسير .

وصرح المهندس حسن المراكبى رئيس مجلس إدارة المجموعه أن معرض المواسير واسلاك الصلب والذى يقام حاليا بمدينة دوسلدورف الألمانيه يعد واحدا من أكبر 3 معارض على مستوى العالم وتشارك به اكثر من 65 دوله من كافة أنحاء العالم ، ومشاركة الشركات المصرية فيه أصبح أمرا ضروريا لفتح أسواق تصديرية جديده، كما يتيح المعرض للشركات المصرية الإطلاع على أحدث التكنولوجيات العالمية فى هذه الصناعه الهامه جدا لكل بلدان العالم دون إستثناء حيث لا نمو ولا تعمير دون وجود صناعة الصلب مع الإشارة إلى أن صناعة الصلب المصرية أصبحت تمتلك ميزات تنافسية هائلة تجعلها من بين اهم عشرون دولة منتجه للصلب وهو امر يحسب للصناعة المصرية .

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى إلى أن هذه المشاركه تعد الثانية على التوالى .

يذكر أن مجموعة المراكبى تعد من أهم 5 شركات كبرى متكاملة منتجه لمنتجات الصلب من حديد التسليح واللفائف ومنتجات أخرى ،وتعد ثانى أكبر مصدر للفائف فى مصر بعد مجموعة العز ،وبلغت صادراتها العام الماضى أكثر 75ألف طن .

كانت المراكبى قد وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم وشركة مدينة مصر لتوريد حديد تسليح بأقل انبعاثات كربونية بالإضافة إلى إدارة المخلفات في مواقع البناء تماشيًا مع جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، والحد من النفايات، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في صناعة البناء والتشييد، في إطار الاتجاه العالمي المتزايد للشركات التي تبحث عن بدائل مستدامة وصديقة للبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها. حيث تعد المراكبي للصلب رائدة في إنتاج حديد التسليح ولفائف الأسلاك بأقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر، والمنطقة العربية، وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث بيانات إتحاد الصلب العالمي.

تعد شركة مدينة مصر هي أول مطور عقاري يوقع مثل هذه الشراكة الإستراتيجية مع شركة المراكبي للصلب لدعم الموردين الذين يقومون باتباع عمليات التصنيع التي تقلل الانبعاثات الكربونية، ولتقليل النفايات، وتعزيز نظام الحلقة المغلقة في صناعة البناء والتشييد، حيث تقوم مدينة مصر بتوريد غالبية احتياجاتها من حديد التسليح المنتج بأقل انبعاثات كربونية من شركة المراكبي للصلب، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لخفض البصمة الكربونية من خلال جمع الخردة الناتجة عن مواقع العمل التابعة لشركة مدينة مصر ومقاوليها، وتحويلها إلى حديد تسليح ولفائف أسلاك جديدة بواسطة المراكبي للصلب، ومن ثم إعادة دمجها في عملية البناء، تماشيا مع جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤيةمصر2030 ".

ومن جانبه، صرح المهندس حسن المراكبي قائلًا: "نحن سعداء بالشراكة مع شركة مدينة مصر باعتبارها إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، والتي تعكس التزامنا المشترك بتحقيق الاستدامة، حيث تساهم هذه الشراكة في تعزيز ممارسات الاقتصاد المستدام في صناعة البناء والتشييد وصناعة الصلب، مما يوفر مزايا بيئية واقتصاديةوفقًا لأعلى معايير الجودة."

ومن جانبه، قال رامي صالح، الرئيس، التنفيذي لتطوير الأعمال والاستدامة بشركة المراكبي للصلب: "تمثل شراكتنا الإستراتيجية مع مدينة مصر كأحد المطورين العقاريين الرائدين في مصر خطوة هامة، ونفتخر بكون منتجات المراكبي للصلب هي الأقل من ناحية الانبعاثات الكربونيةمصر والمنطقة.