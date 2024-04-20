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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برنامج خاص للأهلي اليوم قبل مواجهة مازيمبي بدوري الأبطال

الجهاز الفني للأهلي
الجهاز الفني للأهلي

حدد الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي، بقيادة مارسيل كولر، برنامج الفريق قبل مباراة مازيمبي التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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يتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في التاسعة صباحا، ووجبة الغداء في الثانية عشرة ظهرا.  
ويعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين في الثانية عشرة والنصف ظهرا ثم تتحرك البعثة لملعب مازيمبي عقب انتهاء المحاضرة.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب تي بي مازيمبي الذي يستضيف مباراة اليوم، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ١٥ دقيقة الأولى من المران، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي 


تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي  بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة Bein Sports HD 6 الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


 

 

 

 

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