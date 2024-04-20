طائرة الأهلي تواجه إسبوار الكونغولي في دور ال16 ببطولة أفريقيا للأندية

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي إسبوار الكونغولي اليوم السبت ضمن منافسات دور ال16 من البطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الفريق بقيادة الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني للتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

ويعقد المدرب الإسباني محاضرة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل التوجه للمباراة للتأكيد على الجمل الخططية المقرر تنفيذها خلال المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في كل مبارياته بمرحلة المجموعات على حساب فرق جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي والإسمنت الإثيوبي والعدالة الكيني بنتيجة واحدة لكل المباريات 3- صفر، ليتأهل لدور الـ 16 متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى.