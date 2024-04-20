نابولي يواجه إمبولي في الدولي الإيطالي اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي مواجهة سهلة أمام نظيره فريق إمبولي مساء اليوم السبت على ملعب كارلو كاستيلاني وذلك في إطار منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي .

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ويحتل نابولي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة ، فيما يتواجد إمبولي في المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة نابولي وإمبولي

تنطلق صافرة مباراة نابولي وإمبولي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة نابولي وإمبولي

وتذاع أحداث مباراة نابولي وإمبولي بشكل حصري عبر قناة “AD SPORTS Premium 1 ” بصوت المعلق محمد الشامسي.