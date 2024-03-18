نابولي يفرض التعادل أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

فرض نابولي التعادل على مضيفه إنتر ميلان بنتيجة بهدف لمثله في قمة الجولة 29 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله ماتيو دارميان في الدقيقة 43.

وخطف نابولي التعادل بهدف في الدقيقة 82.

كسر هذا التعادل سلسلة من الانتصارات المتتالية لفريق إنتر ميلان، لكنه بقى في الصدارة برصيد 76 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه، ميلان.

أما نابولي حامل اللقب في الموسم الماضي ، فتعادل للجولة الثانية على التوالي ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع.

وفي مباريات أخرى أقيمت الأحد، فاز ميلان على هيلاس فيرونا بنتيجة 3 / 1، وروما على ساسولو 1 / صفر، بينما تعادل يوفنتوس مع جنوة بدون أهداف.

وتأجلت مباراة أتالانتا ضد فيورنتينا لأجل غير مسمى بعد إصابة المدير الإداري لنادي فيورنتينا بأزمة قلبية، ونقله إلى المستشفى.

على ملعب جوسيبي مياتزا، لم يستغل إنتر ميلان فرصه في أول ربع ساعة من اللقاء، حيث لعب فيدريكو ديماركو كرة عرضية قابلها زميله لاوتارو مارتينيز بقدمه بجوار القائم، لتضيع فرصة أولى لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 13 تألق أليكس ميريت حارس مرمى نابولي بالتصدي لفرصة ثلاثية أمام ماتيو دارميان ولاوتارو مارتينيز قبل أن تذهب الكرة إلى نيكولو باريلا ليسددها بعيدة عن المرمى.

وكاد نابولي أن يقلب الطاولة على منافسه عندما مرر ماتيو بوليتانو كرة عرضية قابلها زميله حامد تراوري بضربة رأس بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 42.

وترجم إنتر ميلان تفوقه بهدف في توقيت مثالي عندما مرر أليساندرو باستوني كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها ماتيو دارميان بتسديدة مباشرة بيسراه في الشباك في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني بادر إنتر ميلان بالهجوم بركلة حرة سددها فيدريكو ديماركو، ولكن أليكس ميريت حارس مرمى نابولي أبعدها بصعوبة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 53.

تراجعت اللياقة البدنية للاعبي إنتر ميلان مع مرور الوقت، ودخل نابولي أجواء اللقاء بشكل أكبر ساعيا لإدراك التعادل بأكثر من محاولة للاعبيه خفيتشا كفاراتسخيليا وأمير رحماني وحامد تراوري.

ورد إنتر ميلان بضربة رأس للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 66 بخلاف تسديدات أخرى غير مؤثرة من ديماركو ونيكولو باريلا.

وضغط نابولي بشكل قوي في الدقائق الأخيرة حيث أنقذ يان سومر حارس مرمى إنتر ميلان رأسية خطيرة من جيوفاني سيميوني في الدقيقة 81.

وبعدها بثوان قليلة تابع خوان خيسوس ركلة ركنية بضربة رأس في الشباك، مسجلا هدف التعادل للضيوف.

وكاد جيوفاني دي لورينزو لاعب نابولي أن يوجه ضربة قاضية بهدف ثان في مرمى إنتر ميلان، بضربة رأس ضلت الطريق إلى الشباك في الدقيقة 84.

واستمر مسلسل إهدار الفرص بضربة رأس من ماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان ذهبت في أحضان "ميريت" بالدقيقة 89 قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بعد خمس دقائق وقت بدل ضائع ليحصل كل فريق على نقطة.