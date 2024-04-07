الأحد 07 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نابولي يضرب مونزا برباعية في الدوري الإيطالي

نابولي يهزم مونزا
نابولي يهزم مونزا

فاز نابولي على مونزا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

txt

نابولي يفرض التعادل أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

txt

نابولى يعطل مسيرة انتصارات إنتر ميلان ويخطف تعادلا في قمة الدوري الإيطالي

أحرز دوريك لاعب مونزا هدف التقدم في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول لصالح اصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني سجل النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي هدف التعادل في الدقيقة 53، قبل أن يضيف بوليتانو ثاني الأهداف في الدقيقة 55.

ثم في الدقيقة زينلنسكي ثالث الأهداف لصالح أبناء الجنوب في الدقيقة 61 قبل أن يرد مونزا بهدف تقليص الفارق، ويسجل كولباني هدف فريقه الثاني في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 68 أحرز راسبادوري هدف نابولي رابع الأهداف ليتقدم أبناء الجنوب بالنتيجة، قبل أن ينتهي اللقاء، ويحصد نابولي الثلاث نقاط.

موقف نابولي ومونزا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي:

رفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد مونزا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

مواد متعلقة

نابولي يفرض التعادل أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي
الجريدة الورقية