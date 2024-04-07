نابولي يضرب مونزا برباعية في الدوري الإيطالي

فاز نابولي على مونزا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

أحرز دوريك لاعب مونزا هدف التقدم في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول لصالح اصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني سجل النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي هدف التعادل في الدقيقة 53، قبل أن يضيف بوليتانو ثاني الأهداف في الدقيقة 55.

ثم في الدقيقة زينلنسكي ثالث الأهداف لصالح أبناء الجنوب في الدقيقة 61 قبل أن يرد مونزا بهدف تقليص الفارق، ويسجل كولباني هدف فريقه الثاني في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 68 أحرز راسبادوري هدف نابولي رابع الأهداف ليتقدم أبناء الجنوب بالنتيجة، قبل أن ينتهي اللقاء، ويحصد نابولي الثلاث نقاط.

موقف نابولي ومونزا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي:

رفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد مونزا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.