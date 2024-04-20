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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ناقد فني يكشف عن أصعب دور في حياة عمدة الدراما المصرية (شاهد)

صلاح السعدني
صلاح السعدني

قال أحمد سعدالدين، الناقد الفني، إنَّ أعمال الفنان الراحل صلاح السعدني تركت بصمة وأثر لدى المشاهد المصري وله العديد من الأعمال السينمائية المميزة، لافتاً إلى أنَّ أعماله قارب عددها إلى 200 عمل فني تتصف بالتميز خلال مسيرة فنية امتدت لأكثر من 60 عاماً.

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بدايات الفنان صلاح السعدني

وأضاف «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ بدايات الفنان صلاح السعدني كانت في عام 1964 عندما شارك بمسلسل «الضحية»، واصفاً هذا الدور بـ «الأصعب» في حياة عمدة الدراما المصرية، لأنه طوال المسلسل وعلى مدار 30 حلقة جسد حياة إنسان أخرس.

حرص على تقديم أعمال ودراما مميزة

وتابع: «عرفه الجمهور من خلال هذا الدور وكان انطلاقته، لدرجة ظن بعض المشاهدين أنه بالفعل أخرس ما يوضح مدى اتقانه الدور وبراعته وموهبته، وعلى مدار حياته حرص على تقديم أعمال ودراما مميزة وفن وشخصيات تركت بصمة وعلامة لدى جمهوره ومحبيه».

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