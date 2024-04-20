إبراهيم سعيد يكشف دور الفنان صلاح السعدنى لاعادته للأهلى

قدم إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، التعازي في وفاة الفنان القدير صلاح السعدني.

وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج +90 عبر شاشة قناة النهار:" الجميع يشعر بالحزن بسبب وفاة الفنان القدير صلاح السعدني لأنه كان فنان وشخص رائع أنا تعاملت معه من قبل".

وأضاف:" تعاملت مع الفنان صلاح السعدني وقت ما كنت لاعب ووقتها كان سبب في عودتي للنادي الأهلي واستضافني في منزله من قبل من أجل تقريب وجهات النظر وعودتي للنادي.".وشيعت جنازة الفنان صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، للدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات، ورافق الفنان أحمد السعدني جثمان والده.