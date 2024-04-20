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السبت 20 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة العراقية تستهدف مدينة إيلات الإسرائيلية فجر اليوم

المقاومة الاسلامية
المقاومة الاسلامية

 

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات الإسرائيلية بالطيران المسير.

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 وطبقا لوكالة سبوتنيك، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت، بواسطة الطيران المسيّر، هدفًا حيويًا في إيلات بأراضينا المحتلة".
وأضاف البيان، "نؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل وانتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي".
كانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" نفت التقارير التي تفيد بأن طائرات أمريكية شنت غارات جوية في العراق اليوم، وذلك بعدما أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي وقوع انفجار في قاعدة "كالسو" جنوبي بغداد نتيجة قصف جوي.

وأكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، وقوع انفجار في قاعدة "كالسو" العسكرية جنوبي العاصمة بغداد أسفر عن إصابات وخسائر مادية .
وقالت الهيئة في بيان لها، "وقع انفجار في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل".

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