الحرس الثوري الإيراني: طهران واجهت الاحتلال الإسرائيلي بأقل الأسلحة لديها

قال قائد الفضاء الجوي في الحرس الثوري الإيراني، حاجي زاده، اليوم الخميس، إن طهران واجهت الاحتلال الإسرائيلي بأقل الأسلحة لديها.

وأوضح قائد الفضاء الجوي في الحرس الثوري الإيراني، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية: "لقد واجهنا الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة".

وأضاف زاده أن إيران لم تستخدم في هذه المرحلة صواريخ خرمشهر وسجيل والشهيد حاج قاسم وخيبرشكان وفرط سونيك 2.

وأشار إلى أنه في هذه المرحلة تم التغلب على أقصى قدرة للمعسكر العبري والغربي بأقل قدر من القوة الإيرانية.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي، عن عدد الصواريخ والطائرات دون طيار الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل في الهجوم الليلي حيث بلغت حوالي 350.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال هاجاري، إن جميع المقذوفات كانت تحتوي على 60 طنا من المتفجرات، والتي "قد تسبب أضرارا جسيمة".

وأوضح هاجاري أنه: "في الساعات القليلة الماضية، أجرينا تقييمات وخططا معتمدة للدفاع والهجوم".

من جهة أخرى قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب استعدت لتوجيه ضربة انتقامية لإيران مرتين على الأقل هذا الأسبوع قبل أن تتراجع.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين قولهم، إن "مجلس الحرب استعرض مجموعة من الردود عرضت عليه، بينها مهاجمة من وصفوا بأنهم وكلاء إيران في المنطقة دون استهداف أراض إيرانية"، مشيرة إلى أن الخيارات المطروحة كانت تشمل شن هجوم سيراني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز

وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.