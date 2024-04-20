سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه صباح اليوم

أسعار صرف الريال السعودي.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال السعودي اليوم:

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 12.91 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة 12.91 جنيه للشراء 12.94 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر 12.91 جنيه للشراء 12.94 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 12.91 جنيه للشراء 12.94 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 12.85 جنيه للشراء 12.94 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 12.48 جنيه للشراء 12.93 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.