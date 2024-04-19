سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الجمعة

ننشر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-4-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري سجل 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

12.86 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

12.86 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.87 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.85 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.80 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.94 جنيه للشراء.

12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.86 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.81 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 19-4-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 48.28 للشراء، 48.38 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 48.26 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

48.26 جنيه للشراء.

48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع