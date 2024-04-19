سعر الريال السعودى في البنوك والمصارف صباح اليوم

سعر الريال السعودي اليوم.. يتصدر الريال السعودي محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بشكل متكرر بالتزامن مع ارتفاع أسعار العملات بشكل ملحوظ عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، واقتراب موسم الحج لهذا العام.

وشهد سعر الريال السعودي اليوم استقرارًا بالتزامن مع الإجازة الاسبوعية في البنوك والمصارف، وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم 19-4-2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك والمصارف العاملة في مصر وفق أخر تحديث قامت به البنوك عبر موقعها الإلكتروني..

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 12.86 جنيه للشراء، و12.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.86 للشراء و12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.87 للشراء و12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.85 للشراء، و12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 12.81 للشراء، و12.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 12.85 للشراء، و12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة 12.79 للشراء، و12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي QNB في الأهلي 12.87 للشراء، و12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبى الإسلامي 12.94 للشراء، 12.97 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولي 12.87 للشراء، و 12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في (CIB) البنك التجاري الدولي 12.80 للشراء، و12.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في NBK بنك الكويت الوطني 12.78 للشراء، و12.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في كريدى أجريكول 12.85 للشراء، و12.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 12.76 للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 12.70 للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 12.44 للشراء، و 12.89 للبيع.