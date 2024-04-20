لؤي وائل يكشف كواليس فقدانه للوعي بعد السقوط في مباراة المقاولون العرب وبلدية المحلة

الدوري المصري الممتاز

تحدث لؤي وائل لاعب المقاولون العرب، عن سبب معاناته وفقدانه للوعي، مشيرا إلى أنه يشعر بتحسن الآن بعد فقدان الوعي نحو ٤٠ دقيقة.

ووجه لؤي وائل الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بعد اتصاله هاتفيا به للاطمئنان على حالته، كما وجه الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة بلدية المحلة للوقوف بجانبه.

وتابع لؤي وائل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أنه لم يشعر بشيء عندما سقط على الأرض ولكنه أفيق في العناية المركزة وعندما استيقظ كان يرغب في مغادرة المستشفى.

وأتم لؤي وائل أنه يرغب في مغادرة المستشفى ولكنهم أكدوا له أن حالته لابد وأنا تظل في العناية حتى صباح اليوم.

أعلن نادي المقاولون العرب أن التشخيص المبدئي للاعب لؤي وائل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، كان ارتجاج إثر اصطدام قوي في رأسه أدى لفقدان وعي مؤقت، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أيمن زين ونقل اللاعب سريعا لمستشفى المحلة وخضوعه لبعض الفحوصات في المستشفى للاطمئنان عليه.

وجاء ذلك في إطار حرص نادي المقاولون العرب على توضيح حالة اللاعب لؤي وائل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بعدما أثار قلق المتابعين إثر اصطدامه في رأسه بمباراة الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري وسقوطه على أرضية الملعب.

ويؤكد نادي المقاولون العرب أن اللاعب لقى الرعاية اللازمة منذ وصوله المستشفى موجها الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى وكافة المسئولين على الاهتمام والمتابعة اللحظية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي أن حالة لؤي وائل مستقرة حاليا وأنه أجرى أشعة مقطعية على الرأس والرقبة فور وصوله المستشفى للاطمئنان بصورة أكبر وأثبتت سلامته وفضل الأطباء تواجده في المستشفى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة مع عمل بعض الفحوصات الأخرى.