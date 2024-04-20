أطعمة رئيسية تسبب مرض السكري من النوع الثاني

جودة نظامك الغذائي وتكوينه يمكن أن تمهد الطريق لزيادة الوزن، والذي يعتبر أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني الآن، حددت دراسة جديدة الأطعمة التي قد تؤثر على مستويات السكر في الدم لسوء الحظ، هذه ليست أخبار جيدة لمحبي اللحوم المصنعة.

توفر اللحوم المصنعة نكهة رائعة بالإضافة إلى التكلفة المنخفضة وسهولة إدارة الوقت عندما يتعلق الأمر بالطهي، وحوالي سبعة من كل عشرة حالات من النوع الثاني ناجمة عن سوء التغذية، وتقول خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا حصريًا لموقع MedicForum: "كانت اللحوم المصنعة، والكثير من الأرز المكرر والقمح من بين أهم الأسباب".

بالإضافة إلى ذلك، تسبب النظام الغذائي السيئ في ارتفاع نسبة حالات مرض السكري من النوع 2 لدى الرجال مقارنة بالنساء، وفي الشباب مقارنة بكبار السن، وفي سكان المناطق الحضرية مقابل سكان الريف.

أظهرت دراسة جديدة أن ضعف جودة الكربوهيدرات هو عامل رئيسي في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني المرتبط بالنظام الغذائي في جميع أنحاء العالم، مع وجود تباين مهم بين الدول وبمرور الوقت.

ما هو داء السكري من النوع 2؟

داء السكري من النوع الثاني هو حالة تحدث بسبب مشكلة في تنظيم الجسم للسكر واستخدامه لتزويد جسمك بالطاقة، ويسمى هذا السكر أيضًا الغلوكوز، وتُسبب هذه الحالة طويلة الأمد وجود كمية كبيرة جدًا من السكر في الدم وفي النهاية، يمكن أن تؤدي مستويات سكر الدم المرتفعة إلى حدوث اضطرابات في الدورة الدموية والجهاز العصبي والجهاز المناعي.

عند الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، تظهر مشكلتان أساسيتان، ولا يتنج البنكرياس كمية كافية من الأنسولين، وهو هرمون ينظم حركة السكر في الخلايا ولا تستجيب الخلايا لهرمون الأنسولين استجابة صحيحة ومن ثمَّ تمتص كمية قليلة من السكر.

اشتُهر داء السكري من النوع الثاني بأنه يبدأ عادةً عند البالغين، لكن يمكن أن تبدأ الإصابة بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني في سن الطفولة والبلوغ ومع هذا فالنوع الثاني أكثر شيوعًا بين البالغين الأكبر سنًا، ولكن زيادة أعداد الأطفال المصابين بالسمنة أدت إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بين الأشخاص الأصغر سنًا.