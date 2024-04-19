موعد مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة قوية تجمع مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.



وتعرض مانشستر سيتي لضربة موجعة الأيام القليلة الماضية بالخروج من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام ريال مدريد، ب خسارته بركلات الترجيح.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في تمام السادسة والنصف من مساء الغد السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السماوي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تُنقل مواجهة مانشستر سيتي أمام تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تُذيع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري.