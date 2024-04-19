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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يوفنتوس يتعادل مع كالياري في الدوري الإيطالي

بوابة الوفد الإلكترونية

تعادل فريق يوفنتوس مع نظيره كالياري بهدفين لكل فريق، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

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تقدم كالياري من ركلتي جزاء سجلهما جيانلوكا غايتانو وياري مينا في الدقيقتين 30، 36، وأدرك يوفنتوس التعادل في الشوط الثاني عن طريق ألبيرتو دوسينا ودوسان فلاوفيتش في الدقيقتين 62، 87 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، بينما يحتل كالياري المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.

دخل يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: فيديريكو جاتي - بريمير - دانيلو 

الوسط: تيموثي وياه - ألكاراز - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - كامبياسو 

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - فيديريكو كييزا

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