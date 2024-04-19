القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة مواجهة مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.



وكان الأهلي قد خسر غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة..

تنطلق مواجهة مازيمبي الكونغولي أمام الأهلي في تمام الثالثة من مساء الغد السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب تي بي.

بينما تُذاع مباراة مازيمبي والأهلي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة بشكل حصري.

قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي في دوري الأبطال

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

الدفاع: محمود متولي وخالد عبدالفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس وعلي معلول.

الوسط: كريم وليد (نيدفيد) ومحمد مجدي (أفشة) وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل (كوكا) ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد وبيرسي تاو.

الهجوم: محمود عبدالمنعم «كهربا» وأنتوني موديست ووسام أبوعلى.