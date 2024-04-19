الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عرض أزياء 24  قطعة من التلي السوهاجي بالمجلس القومي للمرأة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" ، والشريك التعليمي للعرض - الجامعة البريطانية في مصر - كلية الفن والتصميم ، عرض أزياء للعلامة التجارية الجماعية " تلى  شندويل".

 

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القومي للمرأة: سيدات سوهاج لسن بحاجة إلى التدريب ولكن بحاجة إلى تصميمات جديدة

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القومي للمرأة: إنشاء صفحة رسمية للتوعية بتسجيل العلامة التجارية

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القومي للمرأة ينظم فعالية لتسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية

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تقرير القومي للمرأة لدراما رمضان 2024.. تحليل 38 مسلسلا مصريا 26 ٪ منها تناول قضايا العنف

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القومي للمرأة ينظم ندوات إرشادية حول التثقيف المالي للسيدات بالفيوم

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القومي للمرأة يختتم دورة تدريبية حول "المساواة بين الجنسين" 

يأتي ذلك ضمن احتفالية ختام المشروع الرائد الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات – تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية – العلامة الجماعية - قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر"، وبمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) تلّي شندويل، وجاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، والعديد من الشخصيات العامة والمصممين و الفنانين والاعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات.

 

واشتمل العرض على 24 قطعة مميزة، نفذهم 14 مصمم ومصممة من الجامعة البريطانية فى مصر و 23 منتجة من مبدعات إنتاج التلي اللاتى دربهن المجلس فى إطار المشروع، تميزت القطع التى عرضت بتنوعها من حيث الشكل والتصميمات والألوان. 

 

قام بإخراج العرض الدكتورة إيمان عفيفي خبيرة الاتيكيت  وعروض الأزياء.

 

 

الجريدة الورقية